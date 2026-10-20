Блогер Арсен Маркарян стал швеей в колонии, чтобы сшить себе подходящую робу

Блогер Арсен Маркарян стал швеей в колонии общего режима, чтобы сшить себе подходящую робу. Пришлось ее шить из двух комплектов, так как подходящего размера не нашлось, сообщает Mash .

Он отбывает наказание в ИК-4 в Торжке Тверской области. В СИЗО он весил 137,5 кг. После 22 дней на воде вес Маркаряна снизился до 109 кг, а затем он набрал до 120. Сейчас Арсен весит около 112 кг и стремится похудеть до 80. По словам блогера, из-за своих габаритов и походки заключенные прозвали его «Белым Медведем».

Маркарян продолжает тренироваться. Он жмет штангу весом 100 кг на 12 повторений, занимается на брусьях и впервые целенаправленно качает пресс. В зале с ним тренируются мастер спорта по пауэрлифтингу и бывший бодибилдер.

Питается только с 16:00 до 21:00. Предпочитает яйца, котлеты, овощи и творог с медом. В кофе добавляет острый перец «Каролина Рипер» и смешивает его с шоколадом на основе ежовика гребенчатого. Экспериментирует с грибным микродозингом.

Свои 4,5 года заключения блогер сравнил со временем, потраченным на игру Dota. Насчитал около 40 тыс. часов с 2007 по 2025 год — почти целый тюремный срок за компьютером.

О блогере Арсене Маркаряне, известном своими противоречивыми взглядами и мизогинными высказываниями, читайте в материале РИАМО.