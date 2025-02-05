Блогер Арсен Маркарян: сексистские высказывания, связь с подростками, уголовное преследование

Детство и юные годы Маркаряна

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Арсен Маркарян родился 21 марта 1995 года в Самаре. Детство его было несладким. Причина тому — ожирение, которым он страдал. Так, в 11-летнем возрасте он весил целых 100 килограмм. Понятно, что это вызывало бурную реакцию у сверстников и море насмешек. Во дворе его могли пнуть или обидеть. Одноклассники, тем не менее, это опровергают, утверждая, что Маркарян, несмотря на свой вес, напротив, был чрезвычайно популярен у девчонок и не был замечен в сексизме.

Задирали его и по национальному признаку, отчего он решил заняться спортом и даже записался в секцию рукопашного боя. Более того, сам Маркарян утверждает, что неоднократно побеждал в различных соревнованиях и является обладателем множества наград. Однако никаких доказательств своих успехов он не приводит.

Однажды Маркарян побывал в Таиланде. Его так впечатлила местная культура и рацион местных жителей, что он в корне изменил свой собственный рацион — по его словам, он употребляет в пищу только свежие овощи, фрукты, натуральный мед и суперфуды.

Как блогер Арсен Маркарян стал популярным

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Хотя Арсен Маркарян не имеет соответствующего образования диетолога, начал свою карьеру блогера именно с темы питания: он рассказывал о сыроедении и здоровом образе жизни. В 2014 году, когда Маркарян начинал свою блогерскую карьеру, тема сыроедения еще не была так широко освещена в русском Интернете, поэтому блог Арсена быстро вышел в топы. Год спустя он запустил собственный курс Testosterone Release, который был посвящен биохакингу и повышению уровня тестостерона у мужчин. Затем появилась инструкция по гормонам и воздержанию.

Понимая свою популярность, Маркарян создал телеграм-канал «База», где стал делиться своей жизненной философией с подписчиками. Он считает, что успеха можно достичь только в том случае, если человек откажется от любого рода зависимостей: алкоголя, социальных сетей и других. Интересно, что телеграм-канал у блогера закрытый, а подписка на него в месяц стоит 1,5 тысячи рублей. Отсюда и основной доход Маркаряна.

Отзывы о канале у подписчиков самые восторженные: «Только подписался на „Базу“ и могу сказать, что это лютый контекст, находясь в котором создаются очень сильные мысли», «Это лучшее, что можно было купить вообще на просторах интернета», «Лютейшая информация, год в „Базе“ — равно 30 лет чтения книг», «Это лучшее, что было в моей жизни», «Пожалуй, впервые в жизни счастлив, потому что появилась надежда не *** [упустить все]», — говорят читатели.

Блогер Александр Харчевников говорит, что канал Маркаряна содержит очень много интересных моментов, а сам Арсен — харизматичный инфлюэнсер. «Из минусов — постоянные рекламные интеграции всего что угодно, от вправления позвонков до безудержного потока различных БАДов, бустеров, гормонов и прочих изделий скорее сомнительного качества», — добавил он.

Другого мнения придерживается автор YouTube-канала «ФБХ». Он также вступил в «Базу». Автор считает, что Маркарян разводит своих подписчиков на деньги, советует очевидные вещи и продает БАДы втридорога. «Маркарян не чурается использовать армию зомбированных подписчиков в своих целях. Никогда не задумывались, почему под всеми подкастами с Арсеном комментарии в основном положительные, он же там полную чушь несет? Так вот, Маркарян просит своих адептов писать положительные комментарии и лайкать друг друга, чтобы перебить негатив (…). А как думаете, почему на подкастах с Маркаряном так много просмотров? Его адепты по просьбе главнокомандующего бесконечно крутят их на скорости 0,25, чтобы они больше показывались новым зрителям», — говорит автор «ФБХ».

Основная аудитория Маркаряна — мужчины, которые хотят расти социально и достигать успеха. Причем мужчины эти разного уровня достатка и возраста — от голодных студентов до миллионеров. Маркаряна они называют вождем (или главнокомандующим), а себя — офицерами.

Мизогиния и шовинизм Арсена Маркаряна

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В 2017 году Маркарян начал создавать шокирующий контент. Один из примеров — вебинар «Шлюхоброня». В нем Маркарян учит мужчин противостоять женским манипуляциям, при этом называя женщин примитивными «животными». В одном из подкастов блогер сказал, что каждое слово в том вебинаре — правда, а те, кому не нравится это видео, просто не готовы к правде. Также Маркарян в одном интервью блогеру Ларину сказал, что «Шлюхоброня» разлетелась по интернету и вебинар даже показывают дубайским шейхам, чтобы те перестали угождать женщинам.

В вебинаре «Шлюхоброня 2.0» Маркарян говорит следующие слова: «Женщина *** [делает] мозги, потому что хочет, чтобы она разозлила тебя и ты ее *** [избил]. Потому что ты ее плохо *** [удовлетворяешь]. Потому что в ее голове *** [избить] и *** [удовлетворить] — это одно и то же удовольствие. Все женщины — мазохистки в современном социуме».

«Белому человеку — только азиатка. Это нашей партии лозунг», — заявил 29-летний инфобизнесмен на видео, которое в мае стало популярным в соцсети Х. Он также назвал девушек из стран Азии, где распространен патриархальный уклад, настоящими женщинами и противопоставил их западным женщинам. «У меня у друга жена кореянка. Вообще [плевать ей на] любую социальную реализацию. Ее мечта — готовить, рожать, сидеть дома. Голышом, босиком», — высказался Маркарян в одном из подкастов.

Как бы ни отзывался Маркарян о женщинах, по его словам, у него есть несколько партнерш, с которыми у его есть сексуальные и эмоциональные связи. Также Арсен заявлял, что у него есть дети, однако кто именно — мальчик или девочка — он не говорил. «Про меня важно понимать: у меня нет принципов, которыми я руководствуюсь, я руководствуюсь только желаниями», — заявлял он, отметив при этом, что он спокойно мог бы вступить в связь с 45-летней женщиной с пятью детьми, если бы сам этого захотел.

Ловили Маркаряна и на противоречивости его взглядов. Так, хоть он и жаловался на отсутствие должного воспитания для женщин, тем не менее он не против феминизма, а женщин он не ненавидит.

Педофилия и уголовное преследование Маркаряна

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В одном из своих видео, которое разлетелось в соцсети Х, Маркарян признавался в… связях с несовершеннолетними. Он заявлял, что 12-летние и 13-летние девочки имеют высокое либидо и сами хотят секса. А затем он сказал, что имел связь с такими девочками, будучи уже совершеннолетним. В комментариях к посту люди писали: «на несколько сроков себе наговорил», «в том, что он денегерат, сомнений не было» и т. д.

В июле 2024 года на блогера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она опубликовала пост, в котором ее подписчики сообщили ей о недопустимых высказываниях Маркаряна.

«Многие пишут про этого блогера. Он несет какую-то дичь. Даже не хочу публиковать. Обратимся в прокуратуру», — ответила на жалобы Екатерина Мизулина.

В январе этого года прокуратура Москвы начала уголовное преследование Маркаряна. В качестве повода выступило пятичасовое интервью Дмитрию Ларину, в котором Маркарян рассуждает о донатах украинской армии и возможности использовать дроны. В прокуратуре заявили, что Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».