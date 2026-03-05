Блогера Арсена Маркаряна приговорили к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма

Мосгорсуд вынес приговор 30-летнему блогеру Арсену Маркаряну по делу о реабилитации нацизма. Мужчина получил 4,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Также, согласно приговору, Маркаряну нельзя заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет. На заседании блогер раскаялся и признал вину в полном объеме.

Он просил назначить ему самое суровое наказание, но чтобы оно не было связано с лишением свободы. Осужденный пообещал «делать все, чтобы исправить содеянное».

Как пишет SHOT, Маркарян просил суд учесть, что он полностью содержит семью: у него есть двое маленьких детей — несколько дней назад родилась дочь. Адвокат утверждал, что блогер совершил преступление из-за своей «заносчивости».

Защитник также указывал на то, что Маркарян регулярно помогал ветеранам, бойцам СВО, детям-инвалидам и сиротам. К делу приобщили благодарности от разных фондов.

Однако суд все равно признал Маркаряна виновным по статье 354.1 УК РФ и приговорил к лишению свободы.

Блогер находился в СИЗО с 25 августа 2025 года. По данным следствия, он опубликовал ролик, в котором оскорбил память защитников Отечества.

