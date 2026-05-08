ВСУ с начала перемирия 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО

Несмотря на объявление Россией перемирия, украинцы продолжали атаковать БПЛА и артиллерией позиции войск РФ, гражданские объекты в приграничных территориях Белгородской и Курской областей, сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне СВО зарегистрировали 1365 нарушений режима прекращения огня.

Украинская армия совершила 153 обстрела позиций ВС РФ из арторудий, РСЗО, минометов и танков. Кроме того, ВСУ нанесли 887 ударов с использованием беспилотников, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 — октокоптерного типа, 171 — самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов.

Этой ночью началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая.

