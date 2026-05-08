Сколько денег нужно держать на вкладе, чтобы жить на проценты

Эксперт Горковенко: для жизни на проценты нужен вклад около 11 млн

Чтобы получать доход на уровне средней зарплаты только за счет процентов по вкладу, потребуется накопить около 11 млн рублей. При текущих ставках такая сумма позволит получать примерно 90 тысяч рублей ежемесячно, сообщила РИАМО начальник управления розничного бизнеса ББР Банка Наталья Горковенко.

По словам эксперта, при расчете потенциального дохода по вкладу необходимо учитывать процентную ставку, срок размещения средств и периодичность выплаты процентов. Для тех, кто хочет использовать вклад как источник регулярного дохода, наиболее удобны депозиты с ежемесячной выплатой процентов.

Она уточнила, что сейчас средняя ставка по годовым вкладам на рынке находится на уровне 9–11% годовых. Для расчетов, по ее мнению, разумно ориентироваться примерно на 10% годовых.

При такой ставке вклад размером около 11 млн рублей способен приносить порядка 90 тысяч рублей в месяц без капитализации процентов.

«Для более конкретных расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором на банковских сайтах или обратиться непосредственно в отделение», — рекомендовала Горковенко.

Эксперт также напомнила, что проценты по депозитам постепенно снижаются вслед за изменением ключевой ставки ЦБ. При этом новые клиенты банков иногда могут получить более выгодные условия при выполнении дополнительных требований.

Горковенко подчеркнула, что вклады остаются одним из самых надежных способов сохранить деньги: ставка фиксируется при заключении договора, а средства застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.

Однако полностью полагаться только на доход от вкладов в долгосрочной перспективе она не советует. Среди основных рисков эксперт выделяет инфляцию, снижение ставок, налоги и потерю процентов при досрочном закрытии депозита.

«Скорее, это может стать частью стратегии пассивного дохода или подушки безопасности, но для долгосрочной устойчивости и защиты от инфляции лучше рассмотреть диверсификацию — сочетание различных финансовых инструментов», — резюмировала Горковенко.

