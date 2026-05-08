сегодня в 08:57

264 беспилотника ВСУ перехватили над РФ за ночь на фоне перемирия

Над российскими регионами, Азовским и Черным морем уничтожили 264 украинских дрона самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их перехватили с 0 часов до 7 часов пятницы дежурными средствами ПВО.

БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, Московском регионе, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая.

