Спрос растет: автомобили с пробегом стали популярнее в России год к году

Спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 17,9% за год

Эксперты платформы «Авито Авто» подвели итоги апреля 2026 года на вторичном рынке автомобилей. Спрос на машины с пробегом вырос на 17,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

По данным экспертов, еще заметнее увеличился интерес к кроссоверам и внедорожникам — здесь рост достиг 36,2%. Средняя цена автомобиля с пробегом составила 1,4 млн рублей.

Самыми популярными марками у покупателей стали LADA (23%), Toyota (7,2%), Hyundai (5,8%), Kia (5,6%) и Volkswagen (5%). В топ моделей вошли LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, LADA 2114 Samara и Toyota Camry. Сильнее всего за год вырос спрос на Hyundai Solaris (+45,7%), Kia Rio (+40,3%) и Volkswagen Polo (+32,6%).

При этом некоторые автомобили стали доступнее. Сильнее всего снизилась средняя цена у Renault (-4,1%, до 782 тыс. рублей), Mitsubishi (-3,4%, до 1,02 млн) и Hyundai (-3,2%, до 1,2 млн). Среди конкретных моделей подешевели LADA Priora (-8,5%, до 345 тыс.), LADA Kalina (-8,3%, до 290 тыс.) и LADA 2114 Samara (-7,3%, до 202 тыс.).

Лидерами по росту спроса среди регионов стали Приволжский (+25,8%), Центральный (+24,7%) и Южный (+17,1%) федеральные округа.

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин отметил, что по итогам января-апреля 2026 года спрос на вторичном рынке вырос на 10,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самым востребованным сегментом остаются кроссоверы и внедорожники: их средняя цена достигла 2,4 млн рублей, а предложение за месяц выросло на 5,9%.

