Дороже, чем прибыль: почему штрафы ×10 остановят мясной фальсификат

Проблема фальсификата продукции является классическим примером сбоя регуляторных механизмов. Заменяя дорогую говядину дешевой свининой, производитель кратно снижает себестоимость при сохранении премиальной розничной цены. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Несомненно, нужно отвечать за информацию, состав и свою продукцию — тогда добросовестные производители не пострадают. А те производители, которые „мухлюют“, по итогам будут пойманы на ложной информации. Фактически, это можно назвать мошенничеством, потому что если человек выбирает определенный вид товара с определенными свойствами и платит за это деньги, а ему дают что-то другое, то это обман, мошенничество и воровство денег потребителя. Поэтому, конечно, производитель должен отвечать за свое производство и за то, что в составе продукции», — сказал Маликов.

Текущие штрафы в 100–500 тыс. рублей, установленные еще в 2014 году, давно уничтожены накопленной инфляцией. Сегодня для крупного завода это не наказание, а крошечный операционный расход, своеобразный налог на сверхприбыль. Бизнесу математически выгоднее оплатить квитанцию и продолжить отгружать суррогат фурами.

«Увеличение санкций в десять раз ломает саму финансовую модель нарушителя. Штраф в пять миллионов уже критично бьет по рентабельности, смещая баланс риска и доходности. Производить подделку станет экономически нецелесообразно. Главный эффект этой меры — восстановление честной конкуренции», — объяснил эксперт.

Добросовестные предприятия, закупающие качественное сырье, сейчас вчистую проигрывают ценовую войну мошенникам. Жесткие штрафы сделают обман слишком дорогим удовольствием, выбьют фальсификат с полок и вернут рынку адекватное ценообразование, где стоимость продукта будет соответствовать его реальному составу.

