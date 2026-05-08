На торги выставили три помещения для бизнеса на Мясницкой улице

В центре Москвы на торги выставлены три коммерческих помещения свободного назначения. Их площадь — от 44,3 кв. м до 73,3 кв. м, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что с января по март текущего года ЦАО традиционно вошел в пятерку округов, лидирующих по числу реализованных на торгах коммерческих помещений.

«Здесь с аукционов ушло 27 лотов, а всего в столице за этот период реализовали более 250 объектов. Интерес предпринимателей и инвесторов к этой части Москвы остается стабильным— здесь сосредоточен наибольший поток как пешеходов, так и автомобилистов. Это создает благоприятные условия для развития бизнеса и перспективы для дальнейшего расширения. Сейчас на торгах доступны три помещения рядом со станцией метро „Чистые пруды“ на Мясницкой улице. Их площадь составляет от 44,3 до 73,3 кв. м», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что свободное назначение позволит открыть в них небольшую частную языковую школу, салон красоты или творческую студию для мастер-классов.

Объекты находятся по адресу: Мясницкая улица, дом 24/7, строение 3. Они размещены на четвертом этаже здания, которое относится к исторически ценным градоформирующим объектам. Продавцом этой недвижимости выступает Департамент городского имущества Москвы.

Подать заявки на участие в аукционах можно до 25 мая включительно, а сами торги состоятся 3 июня на электронной площадке «Росэлторг». Участникам потребуется пройти регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Столица регулярно выставляет различное имущество на торги, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и формат продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

