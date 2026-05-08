В Норвегии обнаружили золотые ножны меча VI века

Житель Саннеса нашел в расщелине скалы золотую деталь ножен меча возрастом около 1500 лет. Ученые считают, что оружие принадлежало местному вождю и было принесено в жертву богам, сообщает «Царьград» .

Находку обнаружили после сильного шторма: мужчина осматривал корни поваленного дерева и заметил металлический блеск в земле. Предмет шириной около шести сантиметров и весом 33 грамма датировали первой половиной VI века — эпохой Великого переселения народов.

Археологический музей Университета Ставангера подтвердил уникальность артефакта. Во всей Северной Европе известно лишь 17 подобных деталей, а для региона Рогаланд это первый случай. По мнению исследователей, меч принадлежал вождю, управлявшему территорией Хоув. В отличие от церемониальных образцов, найденные ножны имеют заметные следы износа.

На поверхности сохранилась филигрань в «зверином стиле»: изображены два стилизованных существа, обращенные друг к другу. Место обнаружения — расщелина скалы — исключает случайную потерю. Ученые считают, что предмет намеренно принесли в жертву в период резкого похолодания середины VI века, когда из-за неурожаев погибла значительная часть населения.

Ранее в этом районе уже находили ценные ритуальные предметы. Специалисты полагают, что в VI веке Хоув был центром власти новой воинской элиты. В ближайшее время ножны выставят в музее.

