Карасин заявил, что Москва ждет послание Зеленского

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что в Москве ждут послание от Владимира Зеленского, которое озвучит премьер Словакии Роберт Фицо, пишет Газета.ru .

Григорий Карасин прокомментировал заявление словацкого МИД о том, что Роберт Фицо передаст обращение президента Украины во время визита в Москву 9 мая.

«Я не вижу никаких противоречий между дипломатией и передачей посланий через каких-то людей, в том числе известных политиков, которые едут в ту или иную страну. Противоречий нет, но если господин Фицо привезет послание, значит, привезет. Тут важно содержание этого послания и что в нем предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо. У него, я знаю, планируется встреча с нашим президентом, и пусть он расскажет», — сказал сенатор.

Госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец ранее заявил на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, что Фицо передаст послание Владимира Зеленского и может получить от Владимира Путина информацию о том, как российский лидер видит усилия по прекращению боевых действий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал, что Фицо в День Победы возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

