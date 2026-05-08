Свистунов: «Герои Подмосковья» помогли понять, что я могу больше, чем думал

Участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов поделился своим мнением о проекте. По его словам, смысл программы для него — в первую очередь служение на благо общества и государства.

Второе важное качество программы, по мнению Свистунова, — это возможность самореализации. Он признался, что проект дал ему понимание: он способен на большее, чем предполагал изначально.

Свистунов рассказал, что начинал с программы «Время героев», в рамках которой прошел месячный онлайн-курс, затем продолжил участие в проекте «Герои Подмосковья». В итоге, по его словам, это привело его туда, где он находится сейчас.

«Смысл программы для меня — это в первую очередь служение. Служение на благо общества и государства. Второе — это возможность самореализации. Программа дала мне понимание, что я могу больше, чем думал. Я начал со «Времени героев», дальше — «Герои Подмосковья», и это привело меня туда, где я сейчас нахожусь», — рассказал Свистунов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.