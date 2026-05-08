Огонь видно из космоса: в районе Чернобыля горит лес

Возгорание охватывает новые кварталы леса. Предварительно, горит свыше 1100 га.

Из-за стоящей в данном районе сухой погоды, сильного ветра и минной опасности сильно ограничивается возможность тушения огня. Так, на части территории временно нельзя работать из-за угрозы взрывоопасных предметов.

К ликвидации масштабного возгорания привлечены подразделения ГСЧС, спецтехника и другие службы. Спасатели работают в усиленном режиме.

Пользователь Сергей (имя изменено) в своем аккаунте в одной из соцсетей рассказал, что этот пожар видно даже из космоса. Он поделился снимками и видео, где показано, как движется дым. Подписчики напомнили, что в 2022 году лес около Чернобыля тоже сильно горел.

