Огонь видно из космоса: в районе Чернобыля горит лес
Фото - © скриншот
В зоне отчуждения в Чернобыле произошел масштабный лесной пожар. Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространяется, сообщает ДСНС Украины.
Возгорание охватывает новые кварталы леса. Предварительно, горит свыше 1100 га.
Из-за стоящей в данном районе сухой погоды, сильного ветра и минной опасности сильно ограничивается возможность тушения огня. Так, на части территории временно нельзя работать из-за угрозы взрывоопасных предметов.
К ликвидации масштабного возгорания привлечены подразделения ГСЧС, спецтехника и другие службы. Спасатели работают в усиленном режиме.
Пользователь Сергей (имя изменено) в своем аккаунте в одной из соцсетей рассказал, что этот пожар видно даже из космоса. Он поделился снимками и видео, где показано, как движется дым. Подписчики напомнили, что в 2022 году лес около Чернобыля тоже сильно горел.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.