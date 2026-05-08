Никакого проспекта Ленина: Чернобыль и Припять декоммунизировали

На Украине декоммунизировали улицы. Закон коснулся и зоны отчуждения в Чернобыле и Припяти, где почти никто не живет из-за запрета, сообщают украинские СМИ.

Распоряжение киевской областной военной администрации о декоммунизации улиц вступило в силу 23 апреля. Документ предусматривает замену названий, связанных с советским прошлым, в населенных пунктах, которые уже почти 40 лет остаются безлюдными из-за радиационной катастрофы.

В Припяти переименовали проспект Ленина в Центральный. Улица Коммунистическая в Чернобыле стала улицей Спасателей. Также переименованы переулки и площади, носившие имена советских деятелей.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году зона отчуждения признана непригодной для постоянного проживания. Официально там почти никто не живет — только вахтовики, ученые и сотрудники служб. Тем не менее юридически Припять и Чернобыль остаются населенными пунктами, поэтому украинское законодательство о декоммунизации распространяется и на них.

