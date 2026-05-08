Тренер раскрыл способ избавиться от тяжести после шашлыков

Майские праздники — время шашлыков и обильных застолий. Жирная пища создает серьезную нагрузку на пищеварение, но небольшая физическая активность помогает ускорить обмен веществ и облегчить самочувствие. О том, как восстановиться после праздничных застолий, сообщил РИАМО нутрициолог и тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Артем Опальницкий.

Первое и самое простое — легкая прогулка на свежем воздухе в течение 20 минут. Она улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови и помогает избежать чувства переполненности. Второе — пить больше воды: не менее 1,5–2 литров в день после застолья, чтобы ускорить выведение токсинов. Третье — на следующие сутки перейти на легкие блюда, например, салаты, супы, отварные овощи, исключить жареное и жирное.

«Иногда достаточно буквально нескольких минут активности, чтобы тело чувствовало себя иначе: появилось больше энергии, стало легче дышать, ушло чувство переполненности. Всего 3–4 минуты интенсивного движения в день способны мгновенно „перезагрузить“ организм, облегчить ощущение переедания и повысить общую бодрость в несколько раз», — отметил Опальницкий.

Есть и более необычные активности для этого периода. Прогулка по лесу сожжет около 300 ккал. Работа в огороде — час копания лопатой — отнимет до 400 ккал. Партия в бадминтон с друзьями поможет потратить примерно 200 ккал. Прятки с детьми сожгут около 180 ккал, а настольные игры с анимацией и смехом — еще 120 ккал.

«Через час–два после шашлыков попробуйте наклоны вперед: 10–15 повторений, стараясь достать руками до пола. Это мягко массирует кишечник. Затем повороты корпуса сидя — по 10 раз в каждую сторону, задерживаясь на 2–3 секунды. Дыхательная гимнастика: глубокий вдох носом, надувая живот, и медленный выдох ртом, втягивая живот, — 10–12 раз. Весь комплекс займет 5–10 минут, но заметно облегчит состояние, ускорит метаболизм и вернет бодрость. Главное — не лежать после еды, а дать телу немного поработать», — сказал тренер.

Не стоит воспринимать праздничное застолье как вызов здоровью. Погуляйте, подышите, сделайте легкую разминку, и организм быстро придет в норму. Так можно сохранить и радость от встречи, и хорошее самочувствие.

