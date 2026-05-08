Бразильцы спасли сельдяного короля на пляже Уэльса

В Уэльсе бразильские туристы вернули в море сельдяного короля, которого вынесло на берег после борьбы с течением, сообщает «Царьград» .

Редкую глубоководную рыбу длиной около 2,5 метра обнаружили на пляже в валлийском графстве Клэр. Сельдяного короля заметили 24-летний Гильерме Дантас де Оливейра и его друзья во время пробежки. Сначала они приняли находку за кусок пластика, затем — за электрического угря и опасались приближаться.

Позже туристы поняли, что перед ними ослабевшая рыба, и решили помочь ей. По словам Беатрис Оливейры де Соузы, морское существо показалось компании очень красивым, поэтому они решили вернуть его в воду. Друзья даже дали рыбе имя Райан — в шутку по аналогии с фильмом «Спасти рядового Райана». В итоге сельдяного короля отбуксировали подальше от берега, после чего он медленно уплыл в море.

Женщина предположила, что рыба выбилась из сил, борясь с течением. На мелководье сельдяные короли уязвимы: их длинное тело обычно держится почти вертикально, а у берега они не могут нормально двигаться.

Сельдяной король обитает на глубине более 900 метров и может достигать 11 метров в длину. В некоторых странах его считают предвестником катаклизмов, однако ученые подчеркивают, что связь между появлением рыбы у поверхности и землетрясениями не доказана.

