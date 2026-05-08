сегодня в 10:49

Девочку в коричневой куртке 4 дня ищут во Владивостоке

Во Владивостоке уже четыре дня ищут ребенка. 16-летняя девочка перестала выходить на связь с родственниками 4 мая, сообщает «ПримПоиск».

На данный момент местонахождения подростка неизвестно.

Девочка ростом 165 см, у нее темные каштановые волосы до плеч, голубые глаза, среднее телосложение. Она была одета в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и черные кеды.

Если кто-то обладает информацией о пропавшем ребенке, просьба связаться с полицией (8 423 265-53-41) или волонтерами (8 914 718 77 02).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.