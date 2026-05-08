В Мексике жена владельца похоронного бюро умерла у гроба мужа

Жена умерла, увидев его в гробу: в Мексике владелец похоронного бюро погиб в ДТП

В мексиканском штате Сонора владелец похоронного бюро погиб в ДТП, а его жена умерла от инфаркта, увидев тело супруга в гробу. У пары осталась маленькая дочь, сообщает «Царьград» .

Трагедия произошла 2 мая в штате Сонора. Владелец похоронного бюро «Хореб» попал в ДТП, находясь за рулем катафалка. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже он умер в больнице.

Тело доставили в его собственное похоронное бюро для подготовки к прощанию. Там находилась жена погибшего.

Увидев супруга в гробу, женщина пережила сильнейший шок. Через несколько часов после его смерти у нее произошел инфаркт, который стал смертельным.

У супругов осталась маленькая дочь, которая лишилась обоих родителей в один день.

