Правительство Германии столкнулось с сопротивлением молодежи, которая отказывается поддерживать инициативы по усилению призыва на фоне обсуждений возможного конфликта с Россией, сообщает «Царьград» .

Немецкое издание Junge Welt написало о трудностях, с которыми столкнулись власти ФРГ при попытках усилить военную мобилизацию. По данным газеты, пропагандистские кампании и административные меры не привели к росту числа желающих служить.

Авторы публикации отмечают, что инициативы Бундестага по возобновлению обязательного призыва, а также рассылка повесток-анкет вызвали студенческие протесты и забастовки. Молодежь выступает против вовлечения страны в возможный конфликт с Москвой.

«Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!» — привело издание один из лозунгов демонстрантов.

Junge Welt также указало, что при нехватке добровольцев в бундесвере или ухудшении ситуации в сфере безопасности власти могут ввести так называемую «воинскую обязанность по необходимости».

