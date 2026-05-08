Ирина Винер отказалась от работы за рубежом

Ирина Винер получила предложения о работе за границей, но не планирует уезжать

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что получила ряд предложений о работе за границей, но не планирует уезжать, передает «Царьград» .

Ирина Винер подтвердила, что в последнее время иностранные коллеги предлагали ей продолжить карьеру за пределами России. При этом специалист заявила, что не собирается принимать эти предложения.

Винер возглавляла национальную команду с 2001 года до февраля 2025-го. С 2008 года она также руководила Всероссийской федерацией художественной гимнастики, однако покинула пост в октябре 2024 года после объединения нескольких гимнастических организаций в единую структуру.

Под ее руководством российские спортсменки с 2000 по 2016 годы завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые олимпийские медали. На чемпионатах мира и Европы ее воспитанницы выиграли в общей сложности 416 наград.

Среди учениц тренера — Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Юлия Барсукова, Яна Кудрявцева и сестры Аверины. Канаева остается единственной двукратной олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье. В 2015 году Винер получила Серебряный Олимпийский орден, а в апреле 2026 года ее включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.