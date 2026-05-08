Ресторатор оценил стоимость открытия летней террасы в 2026 году

Установка летней террасы для ресторана в 2026 году обойдется минимум в 3 млн рублей, а окупаемость зависит от локации и формата конструкции.

Ресторатор Станислав Лисиченко рассказал, что стоимость летней террасы зависит от размера и типа конструкции. По его словам, более выгодным вариантом считаются сборно-разборные решения, рассчитанные на несколько сезонов.

«Можно построить летнюю террасу на один сезон, а можно заказать на много лет. По опыту могу сказать, что выгоднее террасу заказывать из конструкций, которые подлежат сборке, разборке и служит несколько лет. Ее так проще окупить. Такая терраса стоит в зависимости, конечно, от размера, но самый скромный бюджет — это от трех миллионов рублей до бесконечности», — рассказал Станислав Лисиченко в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что высокая стоимость не гарантирует значительного роста доходов. В туристических и пешеходных зонах выручка увеличивается, тогда как в спальных районах терраса чаще помогает лишь сохранить текущие показатели.

В Москве летние кафе работают с 1 апреля по 1 ноября. Монтаж разрешен с 15 марта, а демонтаж необходимо завершить до 15 ноября.

