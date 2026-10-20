Тайский сувенир: скорпион из пакета с фруктами ужалил жительницу Петербурга

Скорпион из пакета с фруктами ужалил жительницу Санкт-Петербурга. Экзотическое животное девушка нашла на кухне после поездки в Таиланд, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел на минувших выходных. Петербурженка решила помыть фрукты, которые привезла из Таиланда, но вдруг почувствовала боль в мизинце. Она заглянула в пакет, где обнаружила небольшого скорпиона.

Девушку доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Джанелидзе для полного обследования. У пациентки не обнаружили интоксикации, через несколько часов ее отпустили домой.

Предварительно, в пакете могла быть нимфа скорпиона — это невзрослая особь. Она не всегда бывает ядовитой.

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