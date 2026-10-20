Пропал российский блогер, выехавший на велосипеде из Китая в Таиланд

Пропал российский блогер, который отправился на велосипеде из Китая в Таиланд. Уже несколько дней он не выходит на связь, преодолев более 3 тыс. км, сообщает Mash .

16 сентября московский тату-мастер Иван отправился в велопутешествие из Гуанчжоу. Его маршрут пролегал через Китай, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Но 16 октября он последний раз вышел на связь из провинции Прачуап-Кхири-Кхан. За это время Иван преодолел около 3 тыс. км.

Затем следы теряются — близкие отслеживали его по трекеру, но локация резко исчезла. По плану Иван собирался заночевать в палатке, а затем отправиться в сторону Пхукета через Малайзию и Сингапур. С собой у него были 1 тыс. евро наличными и телефон без SIM-карты. Связь москвич поддерживал через Wi-Fi.

В Москве у Ивана остались жена и дети. Родные предполагают, что его жизни что-то угрожает, медстраховки у блогера нет.

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