Умер актер из фильмов «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Казино» Ричард Рили
Фото - © kinopoisk.ru
На 79-м году жизни скончался Американский актер Ричард Рили, прославившийся ролью в криминальной драме Мартина Скорсезе «Казино», сообщает портал Deadline.
Смерть актера в прошедшие выходные подтвердил его агент. При этом причина смерти Рили не уточняется.
«Замечательный актер, чья карьера в театре, кино и на телевидении длилась почти пять десятилетий и включала более 400 проектов, Ричард оставил после себя выдающееся наследие», — заявил представитель актера.
Ричард Рили родился 12 мая 1948 года в городе Меномони-Фолс, штат Висконсин. Он дебютировал в кино в 1975 году в вестерне «Рустер Когберн» с Джоном Уэйном в главной роли. Широкую известность Рили принесли роли в драме «Казино», комедии «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а также в сериалах «Скорая помощь» и «Барри».
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.