Умер актер из фильмов «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Казино» Ричард Рили

Смерть актера в прошедшие выходные подтвердил его агент. При этом причина смерти Рили не уточняется.

«Замечательный актер, чья карьера в театре, кино и на телевидении длилась почти пять десятилетий и включала более 400 проектов, Ричард оставил после себя выдающееся наследие», — заявил представитель актера.

Ричард Рили родился 12 мая 1948 года в городе Меномони-Фолс, штат Висконсин. Он дебютировал в кино в 1975 году в вестерне «Рустер Когберн» с Джоном Уэйном в главной роли. Широкую известность Рили принесли роли в драме «Казино», комедии «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а также в сериалах «Скорая помощь» и «Барри».

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