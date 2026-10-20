«Мне порвали ж***»: в ягодицу москвички вонзилась доска для серфинга в Индонезии

В Индонезии в ягодицу жительницы Москвы воткнулась доска для серфинга. Рану россиянке зашили всего за 1,3 тыс. рублей, сообщает 112 .

Москвичка Эльнара рассказала, что во время отдыха в Индонезии пыталась поймать волну. Рядом с ней катались двое парней. Один из них отпустил доску, которая ударила девушку в ногу и ягодицу.

«Мне порвали ж***! <…> В результате чего у меня разрез на бедре и разрез на ягодице в полусантиметре от ануса. У меня там дырка, дырка в интимной зоне!» — заявила пострадавшая.

Эльнара добавила, что виновник умышленно дал ей свой номер телефона без одной цифры. Девушка не может связаться с ним, чтобы мужчина оплатил операцию.

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