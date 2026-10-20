В квартире мэра Киева Виталия Кличко никогда не отключают электроэнергию

В жилом доме в центре Киева, в котором у градоначальника Виталия Кличко квартира, никогда не отключают электроэнергию, сообщает украинское издание «следствие.Инфо» .

«Дом по адресу г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 30/10, вместе с другими 10 жилыми домами подключен по схеме электропитания к объекту критической инфраструктуры», — говорится в ответе «ДТЭК Киевские Электросети» на соответствующий запрос.

В организации добавили, что перечень объектов критической инфраструктуры «ДТЭК Киевские электросети» получает от Киевской городской военной администрации (КМВА). Жилые дома являются сопутствующей нагрузкой, поэтому их нельзя отключить отдельно по графикам.

Дом на улице Хмельницкого, 30/10, построен в 1901 году. Из его окон можно увидеть Оперный театр и Владимирский собор. Виталий Кличко приобрел в доме 6-комнатную квартиру площадью 225 кв. м после победного боя в 1999 году, в котором завоевал чемпионский титул по версии WBO.

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