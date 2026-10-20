Умерла народная артистка СССР, оперная певица Кайыргуль Сартбаева

На 91-м году жизни скончалась советская и киргизская оперная певица, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева.

«С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность, чей талант выходил далеко за пределы сцены и чье имя стало символом высокого мастерства, красоты голоса и беззаветного служения искусству», — говорится в сообщении Кыргызской национальной консерватории в Facebook*.

Кайыргуль Сартбаева родилась 20 июня 1936 года в селе Кара-Булак Чуйской области. В 1962 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Затем Сартбаева устроилась в Кыргызский театр оперы и балета.

За свои заслуги Сартбаева была удостоена званий народной артистки Кыргызской ССР в 1974 году и народной артистки СССР в 1980 году.

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