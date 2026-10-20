сегодня в 19:00

Транспортный коллапс произошел в Киеве после прилета дрона по подстанции «Нивки»

В украинской столице произошел транспортный коллапс после того, как реактивный беспилотник прилетел по подстанции «Нивки» 330 кВ, сообщает Mash .

В городе полностью остановились метро и фуникулер, частично не работают трамваи. В некоторых районах отключили свет.

«Нивки» — крупный узел магистральной электросети Киева. После прилета там наблюдается возгорание, местные жители жалуются на невыносимый запах и густой дым.

Помимо этого, российские БПЛА атаковали Северный мост, движение транспорта по нему перекрыли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.