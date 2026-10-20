В Шаховской установят новую дорожную неровность на 1-й Советской улице

На главной улице поселка Шаховская начали устанавливать новую искусственную дорожную неровность — «лежачего полицейского». Работы ведутся возле здания Шаховской центральной библиотеки на 1-й Советской улице.

После завершения монтажа рабочие установят еще одну неровность ниже по улице. Обе будут расположены на расстоянии 50 метров от одного пешеходного перехода.

Искусственные неровности помогают снизить скорость автомобилей возле социальных объектов, сделать движение на парковках и закрытых территориях безопаснее, а транспортный поток — более контролируемым.

Ранее сотрудники дорожной службы установили такие неровности на Южной и 2-й Советской улицах. Аналогичные работы запланированы в деревне Большое Сытьково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.