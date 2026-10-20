В Дзержинском завершают подготовку городских клумб к зиме

Во вторник, 20 октября, бригада МБУ «Наш дом — Дзержинский» работала на одной из крупнейших городских клумб на площади Дмитрия Донского. Озеленители убрали однолетние растения и перекопали почву. Ранее к зиме подготовили цветники в других частях города.

«Уже высажено более трех тысяч луковиц тюльпанов. Завершаем сезонные работы на крупных городских цветниках — на площади Дмитрия Донского, на круговом движении у дома № 2 на улице Ленина, рядом с фитнес-центром на выезде из города и у родника на улице Дзержинской», — сообщила мастер МБУ «Наш дом — Дзержинский» Наталья Пономарева.

По словам специалистов подрядной организации, в городе также подстригли кустарники. Подготовку клумб и цветников к зиме планируют завершить до конца октября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.