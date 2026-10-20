В Люберцах завершают укладку асфальта за памятником «Ангел-хранитель»

Рабочие завершают асфальтирование аллеи за памятником «Ангел-хранитель» в сквере на Куракинской улице в Люберцах. Благоустройство планируют закончить к середине ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере на Куракинской улице в центральной части Люберец завершают укладку асфальтобетона на аллее за памятником «Ангел-хранитель». Затем рабочие установят столбы освещения и малые архитектурные формы, высадят зеленые насаждения.

Накануне представители депутатского корпуса, администрации и общественной палаты округа оценили ход благоустройства.

«Ждем завершения работ на улице Куракинской. Уверен, это общественное пространство станет еще одним местом притяжения, особым местом для подрастающего поколения и для всех жителей городского округа Люберцы», — отметил председатель совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов.

На завершающем этапе в сквере оформят мемориальную зону и установят плиты с именами погибших воинов. Закончить благоустройство планируют к середине ноября.

Люберцы — лидер Подмосковья по реализации программы благоустройства. За последние три года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе благоустроили 20 парков и скверов.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.