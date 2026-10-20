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Трусы для книг: необычную закладку подарили Ксении Собчак в Екатеринбурге

Общество
0:15

Журналистке и блогерше Ксении Собчак подарили закладку для книг в форме женского нижнего белья на медиафоруме в Екатеринбурге, сообщает Е1.RU.

В столице Урала прошел первый Медиафорум E1.RU, который собрал сотни гостей со всей страны, среди которых журналисты, медийщики и пиарщики. Хедлайнером первой части медиафорума стал Дмитрий Губерниев.

Во второй части выступила Ксения Собчак. Тема ее открытого диалога — «Границы свободы, коммуникации в конфликтной повестке. Медиа, GR и PR в 2027 году». В конце выступления все желающие могли задать блогерше вопросы.

В этот момент одна из зрительниц вручила Ксении закладку для книг в форме нижнего белья. Журналистка отметила, что ее супруг, режиссер Константин Богомолов обрадуется подарку, а первым трусы примерит Достоевский.

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