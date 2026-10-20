Курил с 10 лет: звезда «Метода» умер от рака, обнаруженного два месяца назад

Российский актер Владислав Толдыков скончался на 66-м году жизни от онкологии, обнаруженной два месяца назад. Звезда триллера «Жить» курил с 10 лет, сообщает Mash .

В августе этого года у Толдыкова обнаружили рак полости рта четвертой стадии. Он обратился к стоматологу из-за болей в десне. В октябре он провел в больнице 11 дней.

18 октября дочь Владислава Владимировича дважды вызывала скорую помощь. Первый раз это произошло около шести вечера. Актеру было тяжело глотать, боль отдавала в шею, но от госпитализации он отказался. Через два часа состояние Толдыкова ухудшилось, прибывшие медики констатировали его смерть.

Толдыков начал курить в 10 лет и в последние годы выкуривал больше пачки в день. Его общий стаж курения — около 55 лет.

Владислав Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве. В 1985-м окончил Школу-студию МХАТ. В том же году дебютировал на большом экране, сыграв одну из главных ролей в фильме-сказке «После дождичка в четверг».

Широкую известность Владислав Толдыков получил благодаря ролям в фильмах «Земля моего детства», «Клуб женщин», «Выживший», «Полнолуние», «Жить», а также сериалах «Дальнобойщики», «Инкассаторы», «Моя большая семья», «Метод», «Карамора» и других.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.