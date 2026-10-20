В Петербурге мужчина напал на школьницу в лифте Происшествия сегодня в 17:18

Вечером 18 октября мужчина схватил девочку в лифте дома на Советском проспекте в Петербурге и потащил на девятый этаж, сообщает «Бриф24».

Школьница сопротивлялась. На шум вышла соседка и вызвала полицию, уточнили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга. После нападения ребенку потребовалась медицинская помощь. Полицейские задержали мужчину. Следователи предъявили ему обвинение в похищении несовершеннолетней. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.