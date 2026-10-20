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В Петербурге мужчина напал на школьницу в лифте

Происшествия

Вечером 18 октября мужчина схватил девочку в лифте дома на Советском проспекте в Петербурге и потащил на девятый этаж, сообщает «Бриф24».

Школьница сопротивлялась. На шум вышла соседка и вызвала полицию, уточнили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

После нападения ребенку потребовалась медицинская помощь.

Полицейские задержали мужчину. Следователи предъявили ему обвинение в похищении несовершеннолетней.

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