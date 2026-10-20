Валдай впервые примет фестиваль театральных искусств имени Достоевского

сегодня в 17:19

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что XXX фестиваль имени Достоевского впервые пройдет на Валдае, а также в Великом Новгороде и Старой Руссе, передает «Бриф24» .

Основная программа Международного фестиваля театральных искусств пройдет с 29 октября по 2 ноября. О подготовке к нему губернатору доложила его заместитель Елена Кирилова.

Зрители увидят постановки зарубежных и ведущих российских театров по произведениям Достоевского, Горького, Чехова и других классиков. Программа объединит драматические спектакли, балет, экспериментальные формы искусства и кинопоказы. Для молодых режиссеров продолжит работу лаборатория «Перспектива».

Детям и подросткам покажут спектакль по произведениям Чуковского и фэнтези-историю по мотивам «Руслана и Людмилы». Выставки, лекции и дискуссии посвятят мифу в искусстве.

За три десятилетия на фестивале выступили коллективы из 21 страны и почти 100 городов России. В этом году организаторы получили больше 100 заявок.

«Уверен, что участники найдут чем удивить даже искушенного зрителя», — написал Дронов.

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