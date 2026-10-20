Семьи участников СВО из Мытищ стали гостями торжественной церемонии вручения Международной премии «Евразия — 2026», которая прошла в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Попасть на мероприятие семьи смогли благодаря фонду «Защитники Отечества». Церемония объединила талантливых и неравнодушных людей из разных стран.

Премия «Евразия» объединяет людей, которые развивают международное сотрудничество, культуру и добровольчество по всему миру. В этом году конкурс приобрел глобальный масштаб: поступило более 5,5 тысячи заявок из 73 стран. Победители получили не только денежные гранты, но и профессиональное сопровождение своих проектов.

На церемонии выступили ключевые фигуры российской политики, включая Дмитрия Пескова и Маргариту Симоньян. Они подчеркнули, что такие проекты строят мосты между странами на основе взаимного уважения.

По словам социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяны Альмухаметовой, для мытищинских семей этот вечер стал возможностью почувствовать атмосферу единства, общей радости и гордости за талантливых соотечественников и коллег по духу из других стран. Она назвала такие моменты бесценными, так как они дарят силы, веру и новые мечты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.