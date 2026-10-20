Борцы из Химок завоевали два серебра на Всероссийских соревнованиях

Иван Глубокий и Дзамболат Габеев из Химок стали серебряными призерами Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Турнир прошел 16–18 октября в Тюмени, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные борцы завоевали две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях на призы Владимира Чебоксарова. Турнир среди юниоров до 24 лет прошел 16–18 октября в Тюмени и собрал более 160 спортсменов из 22 регионов России.

Иван Глубокий стал вторым в весовой категории до 82 кг, уступив в финале сопернику из Алтайского края. Бронзу разделили представители Красноярского края и Новосибирской области.

Дзамболат Габеев завоевал серебро в категории до 87 кг. Победил борец из Свердловской области, третье место разделили спортсмены из Челябинской области. Оба серебряных призера из Химок представляют областную спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

В апреле 2026 года на чемпионате Центрального федерального округа по греко-римской борьбе в Тамбове Глубокий взял бронзу в категории до 77 кг, а Габеев — серебро в категории до 82 кг.

Соревнования на призы Владимира Чебоксарова проводят в Тюмени с 1995 года. В этом году турнир состоялся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Владимир Чебоксаров — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпион мира 1977 года и чемпион Европы 1975 года.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.