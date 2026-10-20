Воробьев напомнил, куда бойцам СВО и их семьям можно обратиться за поддержкой

В Подмосковье работают офисы госфонда «Защитники Отечества», а в муниципалитетах — 420 пунктов, куда можно обратиться за поддержкой бойцам СВО. Это МФЦ, муниципальные центры поддержки, отделения ассоциации ветеранов СВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После возвращения домой бойцам тоже важно быстро получать всю необходимую помощь», — написал губернатор в своем канале в МАКС.

Он добавил, что для участников спецоперации и их семей действуют 36 региональных мер помощи.

По его словам, около 3,6 тыс. человек уже прошли восстановление в реабилитационных Подмосковья.

«Спасибо нашим бойцам за мужество и службу России. А их семьям — за силу, терпение и поддержку. Будем стараться делать все, чтобы каждый, кто защищает страну, и его близкие чувствовали нашу помощь и заботу», — заключил Воробьев.

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