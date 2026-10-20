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Жаркая вечеринка на теплоходе: девушки станцевали на шесте посреди Байкала

Жаркая вечеринка состоялась на теплоходе «Василий Беклемишев». Молодые танцовщицы устроили танцы на шесте посреди Байкала, сообщает SHOT .

Девичник устроила 25-летняя танцовщица Есения.

К ней присоединились подруги, которые снимали танцы на профессиональную камеру. Некоторые также показали свои умения.

В том числе девушки употребляли алкоголь и танцевали, не стесняясь туристов.

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