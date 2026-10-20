В Ленинском округе начали обустраивать переходно-скоростные полосы

Дорожники приступили к устройству переходно-скоростных полос на строящейся дороге МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово у ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На строительстве дороги МКАД — аэропорт Домодедово — Коробово в Ленинском округе началось устройство переходно-скоростных полос. Рабочие укладывают песчаный подстилающий слой.

«Параллельно продолжается строительство путепровода: специалисты выполняют гидроизоляцию фундаментов опор и подготовку арматурных выпусков. Также ведутся земляные работы и устройство водоотводных канав. На объекте задействованы 89 рабочих, 10 инженерно-технических специалистов и 20 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переустройство сетей связи полностью завершено. Продолжается подготовка территории строительства, на путепроводе устраивают фундаменты опор.

Проект предусматривает строительство дороги протяженностью 2,2 км, путепровода длиной 147 метров и подпорных стен общей протяженностью 365 метров. Также обустроят наружное освещение, дождевую канализацию и локальные очистные сооружения.

Новая дорога улучшит транспортную доступность ЖК «Горки Парк» и деревни Коробово, обеспечит дополнительный выезд на трассу МКАД — аэропорт Домодедово и снизит нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: tdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.