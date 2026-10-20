Рэпер Navai планирует вернуться в Казахстан, несмотря на недавнее задержание

Адвокат рэпера Navai (Наваи Бакиров) Рена Керимова заявила, что музыкант планирует вернуться в Казахстан, где его задержали с наркотиками, сообщает «112» .

Сотрудники полиции и погранслужбы задержали Navai 13 октября при въезде в Казахстан на пограничном пункте «Кордай». При проверке его автомобиля они обнаружили и изъяли наркотическое вещество. Рэпер находился в следственном изоляторе города Тараза. Позже уголовное дело закрыли.

Керимова уточнила, что дело закрыли в связи с «деятельным раскаянием». Рэпер признал вину и содействовал следствию, поэтому местная прокуратура решила прекратить досудебное расследование.

Также юрист назвала Navai артистом «самого высокого ранга» и добавила, что шумиха вокруг него только усложнила разбирательство по делу.

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