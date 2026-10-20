Коммунальные службы Химок продолжают уборку дворов

Коммунальные службы приводят в порядок дворы, внутридворовые проезды и пешеходные зоны в микрорайонах Химок. На 20 октября в работах задействованы 65 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Новых Химках коммунальные службы провели уборку на Юбилейном проспекте, улицах Панфилова и Бабакина, а также на Куркинском шоссе. В Подрезкове работы прошли на улицах Жаринова и Центральной.

Уборка продолжается и в выходные дни. В Сходне, Фирсановке и Левобережном дворники приводят в порядок дворы и территории у подъездов жилых домов.

Помимо ручной уборки, ежедневно используют специализированную технику. На 20 октября в работах задействованы 65 машин, в том числе тракторы, подметально-уборочные машины, погрузчики и самосвалы. Техника помогает убирать дворы и общественные пространства, благоустраивать территории и ухаживать за зелеными насаждениями.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.