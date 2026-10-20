В Электростали за неделю выполнили около 250 кв м ямочного ремонта

Сотрудники МБУ «Благоустройство» за неделю выполнили около 250 кв. м ямочного ремонта в Электростали. Итоги работы служб обсудили 19 октября на оперативном совещании под руководством главы городского округа Филиппа Ефанова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 19 октября провел плановое оперативное совещание. Представители ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, управляющих компаний и социальных учреждений обсудили приоритетный план работы на текущую неделю.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» приступили к устранению трещин на улицах Корешкова и Советской струйно-инъекционным методом. За неделю они отремонтировали 950 погонных метров дорожного покрытия и выполнили около 250 кв. м ямочного ремонта. Также продолжаются замена поврежденных дорожных знаков, ремонт элементов детских игровых площадок и сезонная уборка листвы.

Ресурсоснабжающие организации «Глобус» и «Тепловодоснабжение» продолжают адресную работу с обращениями жителей по вопросам отопления.

Сотрудники «Мособлводоканала» чистят насосное оборудование и ремонтируют обечайки колодцев на дорогах и во дворах. За прошедшую неделю они устранили 35 засоров на сетях водоотведения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.