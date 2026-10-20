В Солнечногорске восстанавливают окна в домах после инцидента с БПЛА

Рабочие меняют поврежденные окна и стеклопакеты в микрорайоне Локомотивный поселка Поварово городского округа Солнечногорск. В доме № 9 остекление выполнено на 85%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжают восстанавливать остекление жилых домов, поврежденных при инциденте с БПЛА. Работы ведут в микрорайоне Локомотивный, чтобы сохранить тепло в зданиях и обеспечить комфортные условия для жителей.

По данным начальника отдела службы эксплуатации МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» Максима Коняхина, обследование выявило повреждения окон в 18 квартирах дома № 9, трех квартирах дома № 4 и двух квартирах дома № 2.

В доме № 9 остекление выполнено на 85%. Во всех подъездах окна заменили полностью, тепловой контур здания закрыт. Сейчас рабочие меняют стеклопакеты в квартирах. График согласовывают с каждым жильцом индивидуально.

«До конца недели планируем закрыть все текущие вопросы по остеклению, а при необходимости оперативно реагировать на любые новые обращения», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители отмечают оперативность работ.

«Быстро люди пришли, на следующий день после инцидента произвели замеры. Прошла буквально неделя, уже вставляют окна, стеклопакеты меняют, все хорошо», — рассказал житель дома № 9 Евгений Носов.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; Константин Михальков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.