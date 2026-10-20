Каратисты Солнечногорска завоевали шесть медалей на первенстве Подмосковья

Спортсмены Солнечногорска выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на первенстве Московской области по каратэ 17 октября. Соревнования прошли в местном физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первенстве Московской области по каратэ, которое прошло 17 октября в комплексе «Олимп» в Солнечногорске, участвовали более 500 спортсменов от 10 до 20 лет из 30 муниципалитетов региона. Представители Солнечногорска завоевали шесть медалей.

Золото в категории 12–13 лет выиграли Артем Кузьмин и Александра Кутузова, в категории 16–17 лет — Дарья Бандалак. Серебро получили Мария Меликова в категории 16–17 лет и Эсмира Паллыева в категории 12–13 лет. Вероника Андреева стала бронзовым призером в категории 16–17 лет.

Артема Кузьмина и Марию Меликову тренирует Эшкин Амиров, остальных призеров — Иван Бибиков.

«За каждой медалью стоят упорные тренировки, дисциплина и целеустремленность. Поздравляю спортсменов и их тренеров с достойными результатами. Желаю им новых достижений и ярких побед!» — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Новости муниципалитета доступны в канале «Солнечногорск.Главное» в МАКС, а также в канале Константина Михалькова, главы городского округа.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.