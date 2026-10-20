В Воскресенске провели акцию «Свеча памяти» в поселке имени Цюрупы

В акции участвовали представители Воскресенского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и межрегиональной общественной организации «Союз десантников» городского округа Воскресенск. Собравшиеся отдали дань уважения погибшим защитникам Родины.

Руководитель Воскресенского отделения «Боевого Братства» Сергей Устинов поблагодарил семьи героев за мужество. Он подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто защищал интересы Родины и безопасность народа, пожелал присутствующим крепкого здоровья и мирного неба.

Участники почтили павших минутой молчания. Настоятель Георгиевской церкви протоиерей отец Николай провел панихиду по погибшим воинам.

«Такие акции — не просто дань памяти. Это связь поколений, которая не дает забыть, какой ценой достается мир», — отметил председатель Воскресенского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Дацюк.

Он подчеркнул, что память о погибших будут передавать детям и внукам.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.