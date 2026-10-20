Три стационара Люберецкой больницы получили эндоскопическое оборудование

Люберецкая областная больница получила новую технику для диагностики и малоинвазивных вмешательств. В стационарах № 1 и 3 врачи уже используют оборудование, а в стационаре № 2 его установят в новом эндоскопическом центре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новое эндоскопическое оборудование позволяет точно диагностировать заболевания внутренних органов, оперативно выявлять и устранять внутренние кровотечения, проводить малоинвазивные операции и вмешательства без разрезов. Врачи стационаров № 1 и 3 Люберецкой областной больницы уже применяют эту технику.

Оборудование также поступило для нового эндоскопического центра, который планируют открыть в стационаре № 2, известном жителям как Ухтомская больница.

«Новый эндоскопический центр даст возможность оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь по данному профилю в Люберцах. Мы сможем проводить исследования желудочно-кишечного тракта с выявлением предраковых образований и одномоментно удалять их. Наши доктора уже делают это на базе действующих стационаров, но открытие центра позволит увеличить поток пациентов», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением Люберецкой больницы Юсуп Баудинов.

Он отметил, что ранняя диагностика и лечение позволяют не только снижать смертность от онкологических заболеваний и продлевать жизнь, но и предотвращать развитие рака.

Баудинов напомнил о необходимости регулярно проходить гастро- и колоноскопию людям старше 40 лет: доброкачественные новообразования выявляют почти у каждого четвертого пациента этой возрастной группы. По его словам, не следует ждать симптомов — за направлением на исследование нужно обратиться к лечащему врачу.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.