111 долларов за баррель: нефть толкает рынок акций в России вверх, но есть нюанс

Российский рынок акций начал торги 20 октября ростом: индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 1,1%. Главным драйвером для инвесторов стало снижение санкционных рисков, а дополнительную поддержку оказал рост нефти Brent выше 111 долларов за баррель. Однако устойчивость этого роста вызывает вопросы — решение США означает отсрочку ограничений, а не их отмену, рассказал РИАМО аналитик по рынку акций Денис Приходько.

Настроения инвесторов 20 октября определило снижение санкционных рисков — именно этот фактор аналитик называет главным.

«Потенциально улучшает перспективы внешнеэкономической деятельности российских компаний, ослабляя санкционные ограничения», — пояснил эксперт.

Дополнительную поддержку рынку оказал рост нефтяных котировок: стоимость Brent впервые с мая превысила 111 долларов за баррель.

Однако устойчивость дальнейшего роста, по словам Приходько, пока под вопросом. Решение США фактически означает отсрочку введения дополнительных ограничений, а не их окончательную отмену, поэтому рынок остается чувствительным к любым изменениям во внешнеполитической повестке, предупреждает аналитик. Для продолжения восходящего движения инвесторам потребуются новые позитивные сигналы, желательно подкрепленные конкретными договоренностями.

Среди внутренних факторов ключевым событием станет заседание Банка России 23 октября. На сегодня ключевая ставка составляет 14%, а годовая инфляция по итогам сентября достигла 6,35%.

«Наиболее вероятным сценарием остается сохранение ставки на текущем уровне, однако для рынка гораздо важнее будет риторика регулятора относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — отмечает Приходько.

Высокие цены на нефть, по его оценке, поддерживают прежде всего нефтегазовый сектор, который исторически занимает значительную долю в структуре индекса Мосбиржи. Рост Brent выше 111 долларов связан преимущественно с сохраняющимися рисками перебоев поставок на Ближнем Востоке.

«Для российских нефтяных компаний такая ценовая конъюнктура потенциально означает увеличение экспортной выручки, улучшение рентабельности и рост свободного денежного потока, который в дальнейшем может быть направлен в том числе на дивидендные выплаты», — резюмировал аналитик.

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