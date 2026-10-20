В Химках продолжают наводить порядок во дворах

В микрорайонах Химок продолжаются работы по уборке и благоустройству дворовых территорий. Коммунальные службы приводят в порядок внутридворовые проезды и пешеходные зоны, обеспечивая чистоту и комфорт для жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Новых Химках специалисты провели уборку на Юбилейном проспекте, улицах Панфилова и Бабакина, а также на Куркинском шоссе. В Подрезково работы прошли на улицах Жаринова и Центральной.

Коммунальные службы работали и в выходные дни. В Сходне, Фирсановке и Левобережном дворники убирали дворы и приводили в порядок территории у подъездов жилых домов.

Работы по благоустройству продолжаются во всех микрорайонах Химок и направлены на поддержание чистоты и порядка на общественных и придомовых территориях.