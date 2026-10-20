Дерматовенеролог из Люберец объяснила, как отопление влияет на кожу

Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала, как защитить кожу от сухости с началом отопительного сезона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С началом отопительного сезона влажность воздуха в помещениях снижается, и кожа быстрее теряет влагу. Это может вызвать стянутость, шелушение, зуд и повышенную чувствительность, даже если раньше сухости не было. Чаще всего страдают лицо и руки.

Горячий душ, частое умывание и агрессивные очищающие средства могут усугубить проблему. Особенно внимательно следить за кожей стоит людям с атопическим дерматитом, экземой и другими заболеваниями, сопровождающимися сухостью и нарушением ее защитного барьера.

«С началом отопительного сезона привычного ухода иногда становится недостаточно. Если кожа стала заметно суше, стоит использовать более мягкие средства для очищения и регулярно наносить увлажняющий крем, особенно после контакта с водой. В помещении желательно поддерживать комфортную влажность воздуха», — рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Частое использование скрабов и пилингов для устранения шелушения может дополнительно раздражать сухую кожу. Уход лучше сделать более бережным, ориентируясь на ее состояние.

Если сухость долго не проходит, возникают сильный зуд, покраснение, трещины или высыпания, причина может быть не только в сухом воздухе. В таком случае следует обратиться к дерматовенерологу, чтобы исключить заболевание кожи и при необходимости подобрать лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно зафиксировать успехи, результаты. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.